Политик Чарли Кирк был подстрелен в университете Юты, подозреваемый задержан

Сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты. Об этом сообщили представители организации.

Источник: Life.ru

Момент выстрела. Видео © X / Right Angle News Network / nicksortor.

По словам менеджера по связям с общественностью Turning Point USA Обри Лайтш, факт ранения подтверждён. Сенатор-республиканец от Юты Майк Ли заявил, что находится в курсе ситуации в университете и выразил поддержку Кирку и студентам, присутствовавшим на встрече.

Согласно изданию Deseret News, подозреваемый задержан. Глава ФБР заявил, что ведомство внимательно следит за инцидентом со стрельбой в политика. Вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что Кирк — «молодой отец» и призвал к молитве за него.

Ранее американский аналитик заявил о реальной угрозе жизни главаря киевского режима Владимира Зеленского со стороны украинских националистов в случае подписания капитуляции. Он считает, что украинские националисты имеют достаточно влияния для реализации своих угроз.

