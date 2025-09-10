Политик Чарли Кирк был подстрелен в университете Юты, подозреваемый задержан

Момент выстрела. Видео © X / Right Angle News Network / nicksortor.
По словам менеджера по связям с общественностью Turning Point USA Обри Лайтш, факт ранения подтверждён. Сенатор-республиканец от Юты Майк Ли заявил, что находится в курсе ситуации в университете и выразил поддержку Кирку и студентам, присутствовавшим на встрече.
Согласно изданию Deseret News, подозреваемый задержан. Глава ФБР заявил, что ведомство внимательно следит за инцидентом со стрельбой в политика. Вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что Кирк — «молодой отец» и призвал к молитве за него.
