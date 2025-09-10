AP: Чарли Кирк жив, но в критическом состоянии

Американский политик Чарли Кирк, который подвергся покушению, жив, но пребывает в критическом состоянии, следует из данных AP.
Кирк, в которого выстрелили в американском штате Юта, известен как противник предоставления военной помощи Украине, утверждают СМИ. Также Кирк поддерживал президента США Дональда Трампа.
Покушение было совершено в Университете Юты.
