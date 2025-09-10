В Калинковичах спасатели ликвидировали пожар на мясокомбинате

10 сентября, Калинковичи /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали пожар на мясокомбинате в Калинковичах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Сообщение о пожаре в колбасном цехе на территории ОАО «Калинковичский мясокомбинат» поступило сегодня в 18.55. Прибывшие на место подразделения МЧС обнаружили, что из первого этажа цеха главного производственного корпуса идет дым.
На момент пожара в здании находились 50 человек, они вышли на улицу самостоятельно. Никто не пострадал.
Пожар ликвидировали спасатели. На месте происшествия работало 5 единиц техники МЧС.
Причина случившегося устанавливается. -0-