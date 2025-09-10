Ричмонд
Что известно о покушении на Чарли Кирка

10 сентября на американского политического активиста Чарли Кирка совершили покушение в штате Юта. По информации президента США Дональда Трампа, Кирк умер. ТАСС собрал главное о происшествии.

Источник: AP 2024

Что произошло

Кирк выступал в университете штата Юта.

Неизвестный выстрелил в него из толпы.

Раненого активиста унесла охрана.

Президент США Дональд Трамп сообщил о смерти Кирка.

Подозреваемый в нападении не был задержан.

Полиция расследует происшествие.

Реакция в США и мире

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что покушение показывает глубину раскола в США.

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс обещал привлечь к ответственности причастных к покушению.

О Кирке

Кирк был политическим активистом, консервативным деятелем и сторонником Трампа.

