Что известно о покушении на Чарли Кирка

Что произошло
Кирк выступал в университете штата Юта.
Неизвестный выстрелил в него из толпы.
Раненого активиста унесла охрана.
Президент США Дональд Трамп сообщил о смерти Кирка.
Подозреваемый в нападении не был задержан.
Полиция расследует происшествие.
Реакция в США и мире
Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что покушение показывает глубину раскола в США.
Губернатор штата Юта Спенсер Кокс обещал привлечь к ответственности причастных к покушению.
О Кирке
Кирк был политическим активистом, консервативным деятелем и сторонником Трампа.