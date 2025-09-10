Ричмонд
В Сети распространяется противоречивая информация о состоянии здоровья Чарли Кирка

Американский журналист и консерватор Гленн Бек заявил, что состояние политика Чарли Кирка, получившего огнестрельное ранение во время открытого микрофона в университете долины Юты, стабилизировалось. Об этом он сообщил в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Молитесь о выздоровлении и чуде. Поступила информация, что состояние Чарли Кирка стабилизировалось. Я молюсь, чтобы это было правдой. Если это так, то это второе чудо. 1. Трамп. 2. Кирк. В больнице сейчас берут кровь», — написал журналист.

В социальных сетях на данный момент распространяется информация, что подстреленный политик уже мёртв в связи с тем, что ему попали в шею.

Как сообщил Associated Press сотрудник правоохранительных органов, знакомый с обстоятельствами, Чарли Кирк проходит лечение, его состояние оценивается как критическое. Источник пожелал остаться анонимным, поскольку не имел права давать публичные комментарии.

Напомним, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что молится за политика. По словам республиканца, он был замечательным человеком во всех отношениях.

