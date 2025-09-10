Стало известно о состоянии расстрелянного друга Трампа Чарли Кирка

В штате Юта во время политического собрания было совершено покушение на Чарли Кирка — руководителя организации Turning Point USA (TPUSA), известного своей поддержкой президента Дональда Трампа и праворадикальными взглядами. Инцидент, во время которого в Кирка был произведен выстрел, попал на видео. Трамп призвал за него молиться. Стрелявший задержан.