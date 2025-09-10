Ричмонд
Стало известно о состоянии расстрелянного друга Трампа Чарли Кирка

Кирк находится под наблюдением врачей.

«Кирк находится под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как критическое», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности, так как не был уполномочен обсуждать детали инцидента публично.

В штате Юта во время политического собрания было совершено покушение на Чарли Кирка — руководителя организации Turning Point USA (TPUSA), известного своей поддержкой президента Дональда Трампа и праворадикальными взглядами. Инцидент, во время которого в Кирка был произведен выстрел, попал на видео. Трамп призвал за него молиться. Стрелявший задержан.

