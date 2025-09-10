В США выстрелили в друга Трампа, критиковавшего Украину: кто такой Чарли Кирк

«Конечно, я поддерживаю президента США Дональда Трампа на все 100%. Он знает то, чего я не знаю. Мне не нравится идея поставок оружия на Украину. Это просто разница во мнениях. Знаете, люди могут не соглашаться», — заявлял Кирк в своем шоу the Charlie Kirk Show ранее в этом году.