В США выстрелили в друга Трампа, критиковавшего Украину: кто такой Чарли Кирк

В США совершено покушение на известного консервативного активиста Чарли Кирка — основателя движения Turning Point USA, союзника Дональда Трампа и одного из самых влиятельных критиков американской помощи Украине. Политик получил огнестрельное ранение в шею во время публичного выступления, его жизнь находится в опасности. Что известно о Чарли Кирке — подробнее в материале URA.RU.

Союзник Трампа и ключевой критик поддержки Украины госпитализирован в критическом состоянии.

В США совершено покушение на известного консервативного активиста Чарли Кирка — основателя движения Turning Point USA, союзника Дональда Трампа и одного из самых влиятельных критиков американской помощи Украине. Политик получил огнестрельное ранение в шею во время публичного выступления, его жизнь находится в опасности. Что известно о Чарли Кирке — подробнее в материале URA.RU.

Подозреваемого в нападении на Кирка задержали.

Подозреваемый в нападении на Чарли Кирка задержан. Администрация Университета долины Юта, где произошло покушение, уже уведомила студентов о задержании и начале полицейского расследования, сообщает телеканал NBC.

С подозреваемым работают сотрудники правоохранительных органов. Задержанный отказывается давать показания. Он заявляет, что пользуется своим законным правом хранить молчание, передает CNN со ссылкой на данные полиции.

Предположительно стрелком был Майкл Маллинсон — член Демократической партии в штате Юта. Об этом пишет Fox News.

Трамп призвал молиться за Чарли Кирка.

Президент США Дональд Трамп призвал соотечественников молиться за выздоровление своего союзника Чарли Кирка, раненного в результате покушения. Обращение американского лидера было опубликовано в его соцсети Truth Social.

Трамп призвал молиться за Чарли КиркаФото: Соцсети Дональда Трампа.

Реакция других американских законодателей на сообщения о том, что Чарли Кирк был застрелен.

Политики США от обеих партий, включая губернатора Калифорнии Ньюсома и сенаторов-республиканцев, единогласно осудили покушение на Чарли Кирка, призвав к отказу от политического насилия и выразив поддержку раненому активисту в соцсетях. К ним присоединился премьер-министр Израиля Нетаньяху.

Кирк выступал против помощи Украине.

Консервативный активист Чарли Кирк, ставший жертвой покушения в Юте, последовательно выступал против военной помощи Украине. В своих выступлениях он неоднократно заявлял, что конфликт с Россией «не является американской борьбой».

«Конечно, я поддерживаю президента США Дональда Трампа на все 100%. Он знает то, чего я не знаю. Мне не нравится идея поставок оружия на Украину. Это просто разница во мнениях. Знаете, люди могут не соглашаться», — заявлял Кирк в своем шоу the Charlie Kirk Show ранее в этом году.

Что с Чарли Кирком.

Чарли Кирк находится в критическом состоянии после покушения, сообщает Associated Press со ссылкой на анонимного представителя правоохранительных органов. Медики продолжают бороться за жизнь консервативного активиста.

