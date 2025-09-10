AP: политический активист Чарли Кирк находится в критическом состоянии

Американский консервативный активист Чарли Кирк, ставший жертвой покушения в штате Юта, сейчас находится в критическом состоянии из-за полученных травм. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
По данным источников, происшествие вызвало серьёзную обеспокоенность среди властей, которые продолжают расследование инцидента. Врачи оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь.
Между тем известный журналист Гленн Бек заявил, что состояние Кирка было стабилизировано.
Напомним, в американского правого активиста выстрелили, когда он выступал в кампусе Университета Юта Вэлли. Известно, что политик выступал против помощи Украине.