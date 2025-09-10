Ричмонд
Стала известна личность подозреваемого в покушении на Кирка

Покушение на политика Чарли Кирка совершено в штате Юта. Предположительно, стрелявшим оказался Майкл Маллинсон, являющийся членом Демократической партии. Об этом сообщает телеканал Fox.

Майкла Маллинсона задержали. Видео © X / Alicia A Osmera.

Согласно данным телеканала, Маллинсон является членом Демократической партии в штате Юта. Иных подробностей инцидента пока не приводится.

Чарли Кирк, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA (TPUSA), получил огнестрельное ранение во время своего выступления в университете Юты. В Сети распространяется противоречивая информация о состоянии здоровья политика. Американский журналист и консерватор Гленн Бек заявил, что состояние Чарли Кирка стабилизировалось. Однако в социальных сетях также распространяется информация о том, что подстреленный политик уже мёртв в связи с тем, что ему попали в шею.