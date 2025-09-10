CNN: в стрельбе в школе в Колорадо пострадали не менее трех человек

В американском штате Юта во время политического мероприятия было совершено покушение на главу организации Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирка, который известен своей поддержкой бывшего президента Дональда Трампа и придерживается крайне правых взглядов. Момент выстрела в Кирка был зафиксирован на видеозаписи. Дональд Трамп обратился к общественности с призывом молиться за пострадавшего. Лицо, открывшее огонь, было задержано правоохранительными органами.