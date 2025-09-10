Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Израиль прибыла освобожденная из плена в Ираке россиянка

Освобожденная из плена в Ираке гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова вечером 10 сентября прибыла в Израиль через Кипр. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В плену девушка провела около двух лет.

Освобожденная из плена в Ираке гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова вечером 10 сентября прибыла в Израиль через Кипр. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Глава “Моссад” поблагодарил своего кипрского коллегу за помощь в гуманитарной перевозке Елизаветы через Кипр в Израиль. Сотрудничество между двумя странами в очередной раз подтверждает свою эффективность», — говорится в заявлении канцелярии.

Цуркова была похищена в 2023 году в Ираке, где она проводила научные исследования. Ее подозревали в шпионаже.

9 сентября Президент США Дональд Трамп заявил, что девушка была освобождена иракской шиитской группировкой «Катаиб Хезболла» после продолжительного периода пленения и пыток. Подробности шпионской истории — в материале URA.RU.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше