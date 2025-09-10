Друг Трампа Кирк критиковал помощь Украине

По словам Кирка, он поддерживает президента США Дональда Трампа, однако расходится с ним во взглядах по украинскому вопросу. «Конечно, я поддерживаю президента (США Дональда Трампа — ред.) на все 100%. Он знает то, чего я не знаю. Мне не нравится идея поставок оружия на Украину. Это просто разница во мнениях. Знаете, люди могут не соглашаться», — заявлял Кирк в своем шоу ранее в этом году.