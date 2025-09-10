При стрельбе в американской школе серьезно пострадали несколько учеников

В старшей школе города Эвергрин в американском штате Колорадо произошла стрельба. В результате происшествия пострадали как минимум трое учеников, передает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.
Сообщается, что раненые ученики были экстренно госпитализированы в ближайшую больницу. Они находятся в критическом состоянии.
В настоящий момент полиция просит жителей города не приближаться к месту происшествия. Также проводится расследование с целью установить личность стрелявшего. Пока что информации о нем нет.
