При стрельбе в американской школе серьезно пострадали несколько учеников

В старшей школе города Эвергрин в американском штате Колорадо произошла стрельба.

В старшей школе города Эвергрин в американском штате Колорадо произошла стрельба. В результате происшествия пострадали как минимум трое учеников, передает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что раненые ученики были экстренно госпитализированы в ближайшую больницу. Они находятся в критическом состоянии.

В настоящий момент полиция просит жителей города не приближаться к месту происшествия. Также проводится расследование с целью установить личность стрелявшего. Пока что информации о нем нет.

Ранее стало известно, что в Новой Зеландии полиция застрелила отца-беглеца, которого искали несколько лет.