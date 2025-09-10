Ричмонд
Катар ждет действий Трампа вслед за осуждением ударов Израиля

Катар ждет действий Трампа вслед за осуждением ударов Израиля

Катар оценил критику Трампа ударов Израиля.

«Мы услышали решительное заявление президента Трампа относительно израильских ударов по Дохе. Мы ценим позицию президента Трампа, и за ней должны последовать действия», — подчеркнул катарский дипломат в интервью американскому телеканалу CNN.

«Мы услышали решительное заявление президента Трампа относительно израильских ударов по Дохе. Мы ценим позицию президента Трампа, и за ней должны последовать действия», — подчеркнул катарский дипломат в интервью американскому телеканалу CNN.

Ранее, 9 сентября, власти Катара объявили о создании юридической группы для подготовки правового ответа на авиаудар Израиля по Дохе, в результате которого, по данным катарской стороны, пострадали жилые дома и мирные жители. Израиль заявил, что целью удара были лидеры ХАМАС, находившиеся в столице Катара на переговорах по инициативе США о прекращении огня, и что Катар и США были заранее уведомлены о планируемой операции.

