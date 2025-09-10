Трамп сообщил о смерти политика Чарли Кирка, в которого стреляли в Юте

«Великий и даже легендарный Чарли Кирк мёртв. Никто не понимал молодёжь Соединённых Штатов Америки и не проникался к ней чувствами лучше, чем Чарли. Все, особенно я, любили его и восхищались им, а теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене и всей семье. Чарли, мы любим тебя!» — написал хозяин Белого дома.
Напомним, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты. ФБР отслеживает ситуацию. Известно, что Кирк выступал против оказания военной помощи Украине. В своих публичных выступлениях он критиковал украинское руководство и призывал восстановить дипломатические отношения с Россией.