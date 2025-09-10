Путин послал четкий сигнал Западу по поводу Украины

«Посыл Путина Украине заключается в том, что он не сомневается в своем военном превосходстве. Союзников Киева в Европе Путин предупреждает, что им грозит опасность, если они осуществят свои планы по оправке войск на Украину», — цитирует The New York Times свою публикацию. В материале уточняется, что президент России дал понять: Москва ожидает дальнейших шагов от Запада и Киева, но не намерена отказываться от собственных гарантий безопасности.