Путин послал четкий сигнал Западу по поводу Украины

Президент России Владимир Путин предупредил западные страны о серьезных последствиях в случае отправки европейских войск на Украину. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на заявление главы государства, сделанное на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. По данным издания, российский лидер четко обозначил позицию Москвы в отношении возможного участия военных подразделений стран НАТО в украинском конфликте.

Союзников Киева в Европе Путин предупредил, что им грозит опасность, пишет NYT.

«Посыл Путина Украине заключается в том, что он не сомневается в своем военном превосходстве. Союзников Киева в Европе Путин предупреждает, что им грозит опасность, если они осуществят свои планы по оправке войск на Украину», — цитирует The New York Times свою публикацию. В материале уточняется, что президент России дал понять: Москва ожидает дальнейших шагов от Запада и Киева, но не намерена отказываться от собственных гарантий безопасности.

Газета отмечает, что резкое заявление Путина прозвучало на фоне обсуждения в Париже инициативы по размещению «сил сдерживания» на Украине. В столице Франции 9 сентября прошла встреча представителей 26 стран так называемой коалиции желающих под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам переговоров французский лидер заявил о готовности партнеров разместить военный контингент на территории Украины после прекращения огня.

Ранее президент России также подчеркивал, что любые иностранные войска на украинской территории будут рассматриваться как легитимные цели для российской армии. Эти заявления прозвучали на фоне продолжающейся эскалации конфликта и усиливающихся разногласий между Москвой и западными странами относительно путей его разрешения.

