Трамп подтвердил смерть Чарли Кирка

Основатель консервативной организации Turning Point USA Чарли Кирк скончался после покушения.
Основатель консервативной организации Turning Point USA Чарли Кирк скончался после совершенного на него покушения. Его смерть официально подтвердил президент США Дональд Трамп. В своем обращении глава Белого дома назвал Кирка «легендарным» и отметил, что тот лучше всех понимал и поддерживал молодежь в Соединенных Штатах.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ США выстрелили в друга Трампа, критиковавшего Украину: кто такой Чарли Кирк.
«Великий и даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто не понимал и не сопереживал молодежи в Соединённых Штатах Америки лучше, чем Чарли. Его любили и восхищались ВСЕ, особенно я, и теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и ее семье. Чарли, мы любим тебя!», — написал Трамп соцсети TruthSocial.
Покушение на Чарли Кирка, известного своей поддержкой Дональда Трампа и праворадикальными взглядами, произошло 10 сентября в штате Юта во время политического собрания. Инцидент, во время которого в Кирка был произведен выстрел, попал на видео. Кирка госпитализировали в критическом состоянии.