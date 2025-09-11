Ричмонд
Стрелявший в Чарли Кирка не был задержан

Подозреваемый в покушении на общественного деятеля и сторонника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка не был задержан правоохранительными органами. Об этом сообщил представитель американского университета штата Юта.

Ранее западные СМИ сообщали о задержании предполагаемого нападавшего.

Подозреваемый в покушении на общественного деятеля и сторонника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка не был задержан правоохранительными органами. Об этом сообщил представитель американского университета штата Юта.

«Представитель университета заявил, что подозреваемый не находится под стражей. Ранее в предупреждении университета говорилось, что полиция задержала подозреваемого», — сообщает телеканал NBC.

Газета The New York Times также подтвердила, что сведения о задержании стрелявшего не нашли подтверждения у официальных лиц.

Покушение на Чарли Кирка, известного своей поддержкой Дональда Трампа и праворадикальными взглядами, произошло 10 сентября в штате Юта во время политического собрания. Инцидент, во время которого в Кирка был произведен выстрел, попал на видео.

Кирк госпитализировали в критическом состоянии. Позже Трамп сообщил о его смерти.

