В Новосибирске напомнили о трагедии 11 сентября 2001 года

Два из них направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, что привело к их полному разрушению. Ещё один лайнер протаранил здание Пентагона в Вашингтоне, а четвёртый упал в поле в Пенсильвании — по версии следствия, он мог быть нацелен на Белый дом или Капитолий.