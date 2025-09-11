В Новосибирске напомнили о трагедии 11 сентября 2001 года

Опубликованы архивные кадры крупнейшего в истории теракта, унёсшего тысячи жизней в США.
11 сентября 2001 года мир потрясла серия террористических атак в США, ставшая самой масштабной по числу жертв. В тот день боевики международной террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских авиалайнера.
Два из них направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, что привело к их полному разрушению. Ещё один лайнер протаранил здание Пентагона в Вашингтоне, а четвёртый упал в поле в Пенсильвании — по версии следствия, он мог быть нацелен на Белый дом или Капитолий.
Жертвами терактов стали 2977 человек, не считая 19 террористов. Эти события стали переломным моментом в мировой истории, радикально изменив подход к вопросам международной безопасности и борьбы с терроризмом.