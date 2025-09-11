Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине сотрудники ТЦК задержали оператора австрийского телеканала ORF

Украинские военкомы задержали и отправили в ТЦК оператора австрийского телеканала ORF Андрея Непоседова. О случившемся говорится в пресс-релизе СМИ.

Источник: Life.ru

Согласно информации канала, их 53-летний оператор направлялся в Тернопольскую область на съёмки материала корреспондента Кристиана Вершютца. По дороге Непоседова остановили полицейские, а присутствовавший на месте сотрудник ТЦК потребовал предъявить документы и велел пройти с ним. Оператор был задержан и отправлен в ТЦК, откуда его не отпускают без объяснения причин.

«Несмотря на неоднократные ходатайства адвоката, ситуация не изменилась: его уже четверо суток держат под стражей в Тернополе без каких-либо объяснений», — сказано в сообщении ORF.

Ранее стало известно, что украинские власти направили 500 миллионов гривен ($12 млн) на финансирование экстренной мобилизации. В семи регионах страны сформированы оперативные штабы, а призывные пункты в крупнейших городах перевели в круглосуточный режим работы. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.