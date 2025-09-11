На Украине сотрудники ТЦК задержали оператора австрийского телеканала ORF

Согласно информации канала, их 53-летний оператор направлялся в Тернопольскую область на съёмки материала корреспондента Кристиана Вершютца. По дороге Непоседова остановили полицейские, а присутствовавший на месте сотрудник ТЦК потребовал предъявить документы и велел пройти с ним. Оператор был задержан и отправлен в ТЦК, откуда его не отпускают без объяснения причин.