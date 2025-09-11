Ричмонд
People: принц Гарри и король Карл III встретились впервые за полтора года

Британский монарх Карл III и его младший сын, принц Гарри, встретились в Лондоне впервые за последние полтора года. Об этом сообщило издание People со ссылкой на собственные источники. По их данным, принц Гарри посетил резиденцию короля в столице Великобритании и провел там около часа.

До этого представители британской королевской семьи в последний раз виделись в феврале 2024 года.

«Это первый раз с февраля 2024 года, когда отец и сын встретились лично», — говорится в материале. Согласно данным издания, принц Гарри прибыл в Великобританию на короткий срок с целью присутствия на благотворительных событиях.

Принц Гарри выразил стремление наладить отношения с представителями королевской семьи, подчеркнув, что дальнейшее противостояние с родственниками не имеет смысла. По словам герцога, в прошлом между ним и отдельными членами семьи возникали серьезные разногласия, однако сейчас он заявил, что сумел их простить. Также принц отметил, что испытывает глубокие чувства к Великобритании. По его признанию, его огорчает тот факт, что у него нет возможности познакомить своих детей с родной страной, напоминает RT.

Узнать больше по теме
Принц Гарри: биография, личная жизнь, отношения с королевской семьей
Жизнь британской королевской семьи всегда привлекала внимание прессы, а принц Гарри — один из наиболее ярких ее представителей. Составили биографию младшего сына правящего ныне Карла III и покойной принцессы Дианы.
Читать дальше