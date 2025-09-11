People: принц Гарри и король Карл III встретились впервые за полтора года

Принц Гарри выразил стремление наладить отношения с представителями королевской семьи, подчеркнув, что дальнейшее противостояние с родственниками не имеет смысла. По словам герцога, в прошлом между ним и отдельными членами семьи возникали серьезные разногласия, однако сейчас он заявил, что сумел их простить. Также принц отметил, что испытывает глубокие чувства к Великобритании. По его признанию, его огорчает тот факт, что у него нет возможности познакомить своих детей с родной страной, напоминает RT.