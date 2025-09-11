Ричмонд
У жены премьер-министра Польши угнали автомобиль Lexus в Сопоте

Автомобиль Lexus, принадлежащий супруге премьер-министра Польши Дональда Туска Малгожате, был угнан в Сопоте. Об этом сообщает главная комендатура полиции.

Источник: Life.ru

«Кража произошла в Сопоте, где у Дональда Туска частный дом. Воры угнали автомобиль Lexus, принадлежащий жене премьер-министра», — говорится в сообщении ведомства.

По информации полиции, инцидент произошёл в Сопоте, где у польского премьера находится частный дом. Власти подчёркивают, что помимо полиции к расследованию подключились спецслужбы. В заявлении отмечается, что семейная резиденция премьер-министра в Сопоте и его варшавская вилла находятся под охраной Службы государственной охраны.

Ранее сообщалось, что во французском городе Лимож произошло ограбление Национального музея фарфора имени Адриана Дюбуше. Злоумышленники проникли в музей ночью и похитили экспонаты из частной коллекции китайского фарфора, представленной на временной выставке. Предварительная оценка ущерба составляет около 9,5 миллионов евро. Сотрудники музея обнаружили признаки взлома рано утром. В настоящее время полиция ведёт расследование инцидента, а эксперты занимаются уточнением перечня похищенных предметов.

