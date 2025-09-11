У жены премьер-министра Польши угнали автомобиль Lexus в Сопоте

По информации полиции, инцидент произошёл в Сопоте, где у польского премьера находится частный дом. Власти подчёркивают, что помимо полиции к расследованию подключились спецслужбы. В заявлении отмечается, что семейная резиденция премьер-министра в Сопоте и его варшавская вилла находятся под охраной Службы государственной охраны.