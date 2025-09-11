У пенсионерки из Суджи обнаружили запущенный рак после года в оккупации ВСУ

Как сообщила дочь Ушкаловой Юлия Мозжухина, врачи полагают, что болезнь возникла из-за тяжелейшего стресса и голода. Россиянка перенесла хирургическое вмешательство, после которого начались осложнения: злокачественная опухоль дала метастазы в печень. В настоящее время пенсионерка находится в реанимации.
В августе прошлого года, после вторжения украинских боевиков в Курскую область, приграничный населённый пункт Малая Локня был практически полностью разрушен. Пенсионеры Валентина и Александр Ушкаловы не смогли вовремя выехать из села. Позже российские военные попытались их эвакуировать, но попытка не увенчалась успехом.
Ранее жительница курского посёлка Мирный Валентина Ревина, которую насильно вывезли в Сумскую область после ракетного удара по интернату в Судже, рассказала о подробностях пребывания в украинском плену. Особое впечатление на неё произвёл визит украинского уполномоченного по правам человека. По её словам, ему было важно донести до них мысль, что их считают врагами, напавшими на Незалежную, и что эта история будет передана будущим поколениям.