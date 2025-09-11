Ранее жительница курского посёлка Мирный Валентина Ревина, которую насильно вывезли в Сумскую область после ракетного удара по интернату в Судже, рассказала о подробностях пребывания в украинском плену. Особое впечатление на неё произвёл визит украинского уполномоченного по правам человека. По её словам, ему было важно донести до них мысль, что их считают врагами, напавшими на Незалежную, и что эта история будет передана будущим поколениям.