Браконьеры в Калининградской области застрелили редкую рысь из Красной книги

В Калининградской области возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты на рысь, занесенную в Красную книгу региона. Об этом в среду, 10 сентября, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По версии следствия, в лесополосе недалеко от поселка Добрино Гурьевского района был осуществлен незаконный отстрел животного, охота на которое полностью запрещена.
Уголовное дело возбуждено по статье «незаконная охота». Ход расследования находится под контролем прокуратуры Гурьевского района, говорится в сообщении.
Сотрудники организации «Биосфера Балтики» пытались спасти раненую рысь, однако животное погибло. Рысь является редким и уязвимым видом, численность которого значительно сократилась из-за охоты, разрушения лесов и потери ареала обитания.
— К сожалению, животное погибло. Организм не справился. Сильное, красивое и такое редкое для нашей области погибло по вине человека, — написали в Telegram-канале организации.
Ранее стало известно, что перед Орехово-Зуевским городским судом предстанет житель Подмосковья, который незаконно убил лося во время охоты. Мужчина отправился на охоту, не имея соответствующего разрешения. Он застрелил из ружья лося, после чего уехал за прицепом, чтобы вывезти животное. Прибыв снова на место, он разделал свою добычу и отправился домой, но в этот момент его задержал представитель государственного охотничьего контроля.