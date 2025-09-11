Польша потребовала экстренное заседание Совбеза ООН из-за инцидента с дронами

В связи с произошедшим в министерство иностранных дел Польши был вызван временный поверенный в делах России Андрей Ордаш. Российский дипломат отметил, что польская сторона не предоставила доказательств российского происхождения сбитых беспилотных летательных аппаратов и подчеркнул, что Российская Федерация не заинтересована в обострении отношений с Польшей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от комментариев по данному вопросу, сославшись на то, что данный инцидент находится в ведении министерства обороны.