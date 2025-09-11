Ричмонд
Рогов сообщил о ракетном ударе по Донецку из HIMARS

Массированный ракетный удар по Донецку нанесли Вооруженные силы Украины. Они били из Himars с применением кассетных боеприпасов. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

ВСУ били по Донецку из Himers.

«Донецк под массированным ракетным ударом. Нацисты бьют по району Республиканского травматологического центра в столице ДНР ракетами Himars, применяя кассетные боеприпасы», — написал Рогов в своем telegram-канале. По его словам, жители слышали как минимум 12 взрывов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМедицинское учреждение Донецка подверглось обстрелу со стороны ВСУ.

Ранее украинские военные уже наносили удары по Донецку, включая атаки с применением ракет Storm Shadow и обстрелы жилых домов и объектов инфраструктуры. По данным оперативных служб, в результате подобных обстрелов регулярно отмечаются пострадавшие среди мирного населения.