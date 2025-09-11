МВД Польши: На территории страны обнаружены обломки 16 дронов

Напомним, до этого представитель МВД Польши Каролина Галецкая сообщала об обнаружении фрагментов 12 беспилотников, нарушивших воздушные границы страны в ночь с 9 на 10 сентября. Взрывчатки ни на одном из них не было. Польский премьер Дональд Туск бездоказательно обвинил в случившемся Россию. Кроме того, НАТО активировало четвёртую статью устава, согласно которой участники альянса «всегда будут консультироваться друг с другом в случае угрозы». В ответ на это Минобороны РФ представило доказательства, в которых указано, что дроны не могли принадлежать России.