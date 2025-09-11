МВД Польши: На территории страны обнаружены обломки 16 дронов

«По состоянию на 20.00 (21.00 по московскому времени. — Прим. Life.ru) согласно данным, переданным полицией, было подтверждено обнаружение в общей сложности 16 беспилотных летательных аппаратов в населённых пунктах: Чесновка, Чечники, Кривежба-Колониа, Мнишкув, Олесьно, Вельки Лан, Вохинь, Выхалев, Вырыки, Заблотье-Колониа, Нове Място над Пилицей, Быхавка Третья, Радианы-Северинув, Чыжув, Соботка, Смыкув», — сказано в заявлении.
Министерство внутренних дел Польши призывает граждан не приближаться, не прикасаться и не перемешать фрагменты беспилотников. При обнаружении обломков необходимо обращаться в соответствующие службы.
Напомним, до этого представитель МВД Польши Каролина Галецкая сообщала об обнаружении фрагментов 12 беспилотников, нарушивших воздушные границы страны в ночь с 9 на 10 сентября. Взрывчатки ни на одном из них не было. Польский премьер Дональд Туск бездоказательно обвинил в случившемся Россию. Кроме того, НАТО активировало четвёртую статью устава, согласно которой участники альянса «всегда будут консультироваться друг с другом в случае угрозы». В ответ на это Минобороны РФ представило доказательства, в которых указано, что дроны не могли принадлежать России.