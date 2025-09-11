Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск назвал убийц Кирка на митинге в США

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск публично обвинил представителей левого движения в смерти сторонника действующего президента США Чарли Кирка. Заявление предприниматель сделал в социальной сети X, где у него свыше 150 миллионов подписчиков. Маск прокомментировал инцидент спустя несколько часов после публикации первых сообщений о гибели Кирка.

Илон Маск прокомментировал смерть Кирка.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск публично обвинил представителей левого движения в смерти сторонника действующего президента США Чарли Кирка. Заявление предприниматель сделал в социальной сети X, где у него свыше 150 миллионов подписчиков. Маск прокомментировал инцидент спустя несколько часов после публикации первых сообщений о гибели Кирка.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ США застрелили в друга Трампа, критиковавшего Украину: кто такой Чарли Кирк.

«Левые — партия убийц», — написал Маск в своем аккаунте X, реагируя на обсуждение трагедии среди пользователей социальной сети. Он подчеркнул, что подобные инциденты стали результатом политической поляризации в США и роста агрессии между сторонниками различных партий.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил информацию о гибели общественного деятеля Чарли Кирка, погибшего в результате вооруженного нападения на митинге в штате Юта. По имеющимся данным, выстрел в Кирка был произведен неизвестным во время его выступления на территории университета. Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение, однако спасти его жизнь врачам не удалось, передает телеканал 360.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше