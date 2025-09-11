Ричмонд
Минобороны РФ разнесло обвинения Польши в якобы упавших российских дронах

Дальность полета российских беспилотников, примененных при ударе по объектам ВПК Украины и якобы пересекших границу с Польшей, не превышает 700 километров. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Российские дроны не могли достичь Польши из-за ограниченной дальности.

Дальность полета российских беспилотников, примененных при ударе по объектам ВПК Украины и якобы пересекших границу с Польшей, не превышает 700 километров. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«В ночь на 10 сентября российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Максимальная дальность полета примененных российских БПЛА не превышает 700 километров, что опровергает утверждения об их возможном пересечении границы с Польшей», — прокомментировали в ведомстве сообщения о нарушении российскими беспилотниками воздушного пространства Польши.

Обломки беспилотников обнаружены на территории 10 населенных пунктов Польши. В то же время Минобороны России заявило об отсутствии планов поражать объекты на территории Польши во время ударов по предприятиям ВПК Украины.

Сообщается, что ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по данному вопросу. Кроме того, белорусская сторона сообщила о взаимных оповещениях с Польшей и Литвой относительно приближения беспилотников к границам, а также об уничтожении части дронов силами ПВО Белоруссии.

