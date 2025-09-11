Ричмонд
Темой выступления Кирка в момент покушения была проблема огнестрельного насилия в США

Американский политик и активист Чарли Кирк в момент покушения говорил о проблеме огнестрельного насилия в Соединённых Штатах Америки, включая случаи с участием трансгендерных* граждан. Об этом сообщает CNN.

Источник: Life.ru

Согласно стенограмме последних минут перед инцидентом, один из присутствующих спросил Кирка, сколько трансгендерных* американцев стали виновниками случаев массовой стрельбы за последние десять лет. Кирк ответил, что таких случаев «слишком много». После этого между активистом и участником завязалась дискуссия о статистике массовых нападений, в ходе которой прозвучал выстрел.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил о смерти Чарли Кирка. По словам американского лидера, никто не понимал молодёжь лучше, чем Чарли. Хозяин Белого дома выразил соболезнования жене политика и его семье. Глава ФБР заявил, что ведомство внимательно следит за инцидентом.

*ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.

