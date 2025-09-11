Темой выступления Кирка в момент покушения была проблема огнестрельного насилия в США

Согласно стенограмме последних минут перед инцидентом, один из присутствующих спросил Кирка, сколько трансгендерных* американцев стали виновниками случаев массовой стрельбы за последние десять лет. Кирк ответил, что таких случаев «слишком много». После этого между активистом и участником завязалась дискуссия о статистике массовых нападений, в ходе которой прозвучал выстрел.