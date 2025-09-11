ЕС отверг требование Трампа о введении пошлин против Китая и Индии

Представители ЕС подчеркнули, что не рассматривают тарифные меры в качестве инструмента санкционного давления. При этом Европейский союз разрабатывает собственный девятнадцатый пакет санкций в отношении России. Согласно информации, новый пакет, вероятно, затронет ряд зарубежных компаний, которые, по мнению ЕС, могут оказывать содействие Москве. Вместе с тем, как отмечают дипломаты, дальнейшее ужесточение ограничений на импорт нефти и газа маловероятно из-за существующих политических разногласий среди стран-членов блока.