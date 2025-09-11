Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС отверг требование Трампа о введении пошлин против Китая и Индии

Европейский союз отказался удовлетворить просьбу президента США Дональда Трампа о введении повышенных таможенных пошлин на ряд товаров из Китая и Индии. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Европейский союз указал, что не использует тарифы в качестве санкционного инструмента.

Европейский союз отказался удовлетворить просьбу президента США Дональда Трампа о введении повышенных таможенных пошлин на ряд товаров из Китая и Индии. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Трамп выступил с соответствующим заявлением 9 сентября, приняв участие в заседании представителей США и Европейского союза, посвященном вопросам санкционной политики в Вашингтоне. Глава Белого дома стремился усилить санкционное давление на Москву, призвав ограничить закупки российской нефти Индией, а также сократить экономическое сотрудничество Китая с Россией», — заявили The Wall Street Journal высокопоставленные чиновники ЕС.

Представители ЕС подчеркнули, что не рассматривают тарифные меры в качестве инструмента санкционного давления. При этом Европейский союз разрабатывает собственный девятнадцатый пакет санкций в отношении России. Согласно информации, новый пакет, вероятно, затронет ряд зарубежных компаний, которые, по мнению ЕС, могут оказывать содействие Москве. Вместе с тем, как отмечают дипломаты, дальнейшее ужесточение ограничений на импорт нефти и газа маловероятно из-за существующих политических разногласий среди стран-членов блока.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше