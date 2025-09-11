ЕС отверг требование Трампа о введении пошлин против Китая и Индии

Европейский союз указал, что не использует тарифы в качестве санкционного инструмента.
Европейский союз отказался удовлетворить просьбу президента США Дональда Трампа о введении повышенных таможенных пошлин на ряд товаров из Китая и Индии. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
«Трамп выступил с соответствующим заявлением 9 сентября, приняв участие в заседании представителей США и Европейского союза, посвященном вопросам санкционной политики в Вашингтоне. Глава Белого дома стремился усилить санкционное давление на Москву, призвав ограничить закупки российской нефти Индией, а также сократить экономическое сотрудничество Китая с Россией», — заявили The Wall Street Journal высокопоставленные чиновники ЕС.
Представители ЕС подчеркнули, что не рассматривают тарифные меры в качестве инструмента санкционного давления. При этом Европейский союз разрабатывает собственный девятнадцатый пакет санкций в отношении России. Согласно информации, новый пакет, вероятно, затронет ряд зарубежных компаний, которые, по мнению ЕС, могут оказывать содействие Москве. Вместе с тем, как отмечают дипломаты, дальнейшее ужесточение ограничений на импорт нефти и газа маловероятно из-за существующих политических разногласий среди стран-членов блока.