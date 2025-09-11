Трамп распорядился приспустить флаги в память о Чарли Кирке

Напомним, Чарли Кирк получил ранения в ходе массового мероприятия в университете долины Юта. По предварительным данным, подозреваемый в нападении, идентифицированный как Майкл Маллинсон, был задержан. Отмечалось, что Маллинсон является членом Демократической партии, однако его причастность к покушению на Кирка в настоящее время не доказана. Гибель политика подтвердил президент США Дональд Трамп.