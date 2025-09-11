Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп распорядился приспустить флаги в память о Чарли Кирке

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отдал распоряжение приспустить все американские флаги на территории страны в знак скорби по Чарли Кирку. Соответствующее заявление республиканца опубликовано в социальной сети Truth Social.

Источник: Life.ru

Флаги Белого дома приспустили по распоряжению Трампа в память о Кирке. Видео © X / Margo Martin.

По словам хозяина Белого дома, это сделано в память о «поистине великом американском патриоте» Чарли Кирке, чей вклад в развитие страны неоценим.

«В честь Чарли Кирка, поистине великого американского патриота, я приказываю приспустить все американские флаги на всей территории Соединённых Штатов», — говорится в сообщении Трампа.

Напомним, Чарли Кирк получил ранения в ходе массового мероприятия в университете долины Юта. По предварительным данным, подозреваемый в нападении, идентифицированный как Майкл Маллинсон, был задержан. Отмечалось, что Маллинсон является членом Демократической партии, однако его причастность к покушению на Кирка в настоящее время не доказана. Гибель политика подтвердил президент США Дональд Трамп.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше