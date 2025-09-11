В США на глазах у всех застрелили соратника Трампа: реакция на смерть Чарли Кирка

Трамп заявил, что Кирк был легендарным деятелем.
Стало известно о смерти американского консервативного активиста Чарли Кирка, скончавшегося после покушения на митинге во время его выступления в штате Юта на глазах у сотен американцев. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выразивший соболезнования семье погибшего и подчеркнувший, что, по его мнению, никто не обладал столь глубоким пониманием молодежи в Соединенных Штатах, как Кирк. Какая реакция последовала после сообщения о смерти политика — в материале URA.RU.
Что известно об инциденте.
Чарли Кирк являлся одним из основателей студенческой консервативной организации Turning Point USA и регулярно принимал участие в публичных дискуссиях. Нападение на активиста произошло во время его выступления на территории кампуса Университета Юта Вэлли. Согласно видеозаписям, распространяемым в социальных сетях и telegram-каналах, снайпер произвел выстрел в шею выступающему.
Кирк был немедленно доставлен в больницу в критическом состоянии, однако спасти его не удалось. Позднее Дональд Трамп сообщил о кончине активиста, назвав его выдающейся и легендарной личностью. Президент еще раз выразил сочувствие родным и близким Кирка, у которого остались супруга и двое детей. По словам Трампа, Чарли пользовался всеобщей любовью, особенно со стороны самого президента.
Информация о личности нападавшего противоречива. Некоторые СМИ утверждают, что подозреваемый задержан, однако официального подтверждения этих данных нет. По одной из версий, к покушению причастен член Демократической партии штата Юта Майкл Маллинсон; согласно другим источникам, стрелявший до сих пор находится на свободе.
Издание The New York Times со ссылкой на представителя Университета Юта Вэлли сообщает, что выстрел, ставший смертельным для Кирка, был произведен с расстояния около 180 метров из здания Центра Лози, находящегося примерно в 200 ярдах от места проведения мероприятия. Официальный представитель университета Эллен Тринор подтвердила эту информацию. В социальных сетях появились видеоролики с задержанием пожилого мужчины на территории кампуса. Однако позднее СМИ уточнили, что этот человек не имеет отношения к нападению на Кирка.
Реакция.
Медведев осудил двойную политику Вашингтона после убийства КиркаФото: Роман Наумов © URA.RU.
Губернатор Юты Спенсер Кокс сообщил, что обсудил произошедшее с Дональдом Трампом и пообещал привлечь виновных к ответственности, как передает агентство Associated Press. Дональд Трамп охарактеризовал Кирка как выдающегося и легендарного деятеля, выразив свои соболезнования родственникам активиста. По его словам, у Кирка остались супруга и двое детей.
В частности, Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX, публично возложил ответственность за смерть сторонника нынешнего президента США Чарли Кирка на представителей левых политических сил. Маск высказался по поводу произошедшего через несколько часов после появления первых сообщений о гибели Кирка.
Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества Кирилл Дмитриев заявил, что покушение на Чарли Кирка является отражением глубокой внутренней напряженности в американском обществе. По мнению Дмитриева, трагедия с участием человека, выступавшего против военной поддержки Украины, имеет не только внутреннее, но и глобальное значение.
Дмитрий Медведев, реагируя на убийство активиста Кирка, заявил, что администрация Трампа должна осознать: предоставляя помощь Киеву, они, по сути, поддерживают преступников. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Х. Покушение на консервативного политика и общественного деятеля Чарли Кирка служит предупреждением для всех влиятельных представителей американской политической и общественной сферы, разделяющих аналогичные убеждения и распространяющих их среди населения. Об этом сообщил сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем telegram-канале.
В каких отношениях Кирк был с Трампом.
Трамп попросил приспустить флаги в связи со смертью КиркаФото: Official White House / Andrea Hanks.
Как сообщает The New York Times, Кирк неоднократно посещал Белый дом, входя в число ближайших советников. Его основной обязанностью являлась проверка претендентов на ключевые посты в администрации Трампа на предмет их преданности и политической надежности. Кирк зарекомендовал себя как убежденный сторонник бывшего президента, сосредоточив усилия на продвижении правого активизма. Дональд Трамп публично отмечал его, называя «выдающимся» и обладающим «особым талантом».
Трамп распорядился приспустить государственные флаги по всей стране в связи с гибелью консервативного активиста Чарли Кирка. Соответствующее заявление он сделал в своей социальной сети Truth Social. По словам главы государства, мера действует до 18:00 воскресенья (01:00 мск понедельника) и связана с трагической смертью соратника в результате покушения.