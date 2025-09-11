Рогов: ВСУ нанесли удар по Донецку кассетными боеприпасами из РСЗО HIMARS

В ночь с 10 на 11 сентября Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли массированный ракетный удар по Донецку. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава комиссии Общественной палаты России по делам суверенитета Владимир Рогов.