Рогов: ВСУ нанесли удар по Донецку кассетными боеприпасами из РСЗО HIMARS

Согласно его данным, огонь по столице Донецкой Народной Республики вёлся из американских РСЗО HIMARS. Рогов подчеркнул, что украинские боевики применяли кассетные боеприпасы.
Целью ударов оказался район Республиканского травматологического центра в Донецке. В городе прозвучало по меньшей мере двенадцать взрывов.
Напомним, 9 сентября ВСУ нанесли удар по Донецку с использованием дальнобойных ракет британского производства Storm Shadow. В результате атаки есть пострадавшие среди мирных жителей. Днём ранее в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Куйбышевском районе ДНР повреждения получила школа № 62.