Рогов: ВСУ нанесли удар по Донецку кассетными боеприпасами из РСЗО HIMARS

В ночь с 10 на 11 сентября Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли массированный ракетный удар по Донецку. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава комиссии Общественной палаты России по делам суверенитета Владимир Рогов.

Источник: Life.ru

Согласно его данным, огонь по столице Донецкой Народной Республики вёлся из американских РСЗО HIMARS. Рогов подчеркнул, что украинские боевики применяли кассетные боеприпасы.

Целью ударов оказался район Республиканского травматологического центра в Донецке. В городе прозвучало по меньшей мере двенадцать взрывов.

Напомним, 9 сентября ВСУ нанесли удар по Донецку с использованием дальнобойных ракет британского производства Storm Shadow. В результате атаки есть пострадавшие среди мирных жителей. Днём ранее в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Куйбышевском районе ДНР повреждения получила школа № 62.