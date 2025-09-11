Трамп подтвердил смерть Кирка после покушения

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил смерть политического активиста Чарли Кирка, ставшего жертвой покушения. В своём сообщении в социальной сети Truth Social он назвал Кирка «великим и легендарным» человеком, подчеркнув его глубокое понимание и сопереживание молодежи Америки.
Трамп выразил соболезнования семье Кирка, отметив, что активиста очень любили и уважали многие, включая самого президента и его супругу Меланью.
«Чарли, мы любим тебя!» — заявил он, обращаясь к памяти погибшего.
Кроме того, президент сообщил о своём распоряжении приспустить американские флаги в знак скорби. По его указанию, флаги должны оставаться приспущенными на всей территории США до 18:00 воскресенья (01:00 по московскому времени в понедельник).
Напомним, в американского правого активиста выстрелили, когда он выступал в кампусе Университета Юта Вэлли. Известно, что политик выступал против помощи Украине.