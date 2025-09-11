Ричмонд
ФБР: подозреваемый в покушении на Чарли Кирка задержан

Глава ФБР Кэш Пател сообщил, что подозреваемый в покушении на американского консервативного активиста Чарли Кирка задержан.

Источник: AP 2024

Об этом он написал в соцсети Х, при этом никаких данных о стрелявшем обнародовано не было.

По словам Пателя, обновлённая информация будет предоставлена, как только это станет возможным.

Кирка убили 10 сентября во время студенческого мероприятия в американском штате Юта. Активиста называют одним из соратников президента США Дональда Трампа.

