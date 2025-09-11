Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка пойман

Подозреваемый в убийстве американского политика Чарли Кирка задержан.

Подозреваемый в убийстве американского политика Чарли Кирка задержан. Об этом написал глава ФБР Кэш Патель в соцсети Х.

Ранее президент Дональд Трамп сообщил о смерти своего соратника Чарли Кирка, который скончался после покушения.

Кирк, в которого стреляли в Юте — противник военной помощи США Украине.

Снайпер выстрелил в Кирка во время мероприятия в Университете Юта на глазах у толпы людей. Пуля попала в шею и задела артерию.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше