Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка пойман

Подозреваемый в убийстве американского политика Чарли Кирка задержан. Об этом написал глава ФБР Кэш Патель в соцсети Х.
Ранее президент Дональд Трамп сообщил о смерти своего соратника Чарли Кирка, который скончался после покушения.
Кирк, в которого стреляли в Юте — противник военной помощи США Украине.
Снайпер выстрелил в Кирка во время мероприятия в Университете Юта на глазах у толпы людей. Пуля попала в шею и задела артерию.
