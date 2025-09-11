Ричмонд
Жители Петропавловска-Камчатского почувствовали землетрясение

У восточного побережья Камчатки в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,3.

У восточного побережья Камчатки в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом проинформировал Камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

Как сообщил телеграм-канал филиала, сейсмособытие произошло в четверг, 11 сентября, в 07:30 по камчатскому времени (22:30 10 сентября мск).

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 90 км от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине в почти 50 км.

По предварительным данным, в краевом центре интенсивность подземных толчков составила три балла. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Угрозу цунами в крае также не объявляли.

Ранее сообщалось, что в Сочи произошли толчки магнитудой 4,7.

