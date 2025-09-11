Глава ФБР подтвердил задержание подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

«Подозреваемый в сегодняшнем расстреле, унесшем жизнь Чарли Кирка, теперь задержан. Благодарим местные и государственные власти Юты за сотрудничество с ФБР», — говорится в официальном заявлении Рея в социальной сети X (ранее — Twitter). В ближайшее время ожидаются дополнительные детали о мотивах и обстоятельствах преступления.