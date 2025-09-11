Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ФБР подтвердил задержание подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

Задержан подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом заявил глава ФБР Кристофер Рэй.

Задержан предполагаемый убийца Чарли Кирка.

Задержан подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом заявил глава ФБР Кристофер Рэй.

«Подозреваемый в сегодняшнем расстреле, унесшем жизнь Чарли Кирка, теперь задержан. Благодарим местные и государственные власти Юты за сотрудничество с ФБР», — говорится в официальном заявлении Рея в социальной сети X (ранее — Twitter). В ближайшее время ожидаются дополнительные детали о мотивах и обстоятельствах преступления.

Чарли Кирк, основатель организации Turning Point USA и известный сторонник консервативных взглядов, скончался после покушения 10 сентября на митинге во время его выступления в штате Юта на глазах у сотен американцев. Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги по всей стране в связи с гибелью консервативного активиста Кирка.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше