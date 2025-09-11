WSJ: OpenAI заключила контракт с Oracle на 300 млрд долларов

Ранее Bloomberg сообщал, что сооснователь Oracle Ларри Эллисон впервые возглавил рейтинг богатейших людей мира, опередив Илона Маска. Причиной стал финансовый отчет компании за первый квартал 2026 финансового года: выручка выросла на 12% до 14,9 млрд долларов, а объем будущих обязательств (RPO) увеличился на 359%, достигнув 455 млрд долларов. В самой Oracle такие результаты объясняют заключением сразу нескольких многомиллиардных контрактов на обучение искусственного интеллекта с помощью собственных облачных платформ.