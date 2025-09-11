В Воронежской области сработала тревога об угрозе удара БПЛА

Введение режима связано с угрозой непосредственного удара беспилотников.
Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) был введен на территории Лискинского и Бутурлиновского районов Воронежской области 10 сентября. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале. Позже аналогичный режим был объявлен в городском округе Воронеж. Системы оповещения были приведены в действие сразу после поступления информации об угрозе.
«Внимание! Лискинский район — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — написал Гусев. Спустя 15 минут губернатор сообщил об угрозе в Бутурлиновском районе, а затем объявил тревогу и для городского округа Воронеж.
В сообщениях руководителя области подчеркивается, что системы предупреждения о чрезвычайных ситуациях функционируют в штатном режиме, экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Жителей просят сохранять спокойствие, следить за официальной информацией и при необходимости укрываться в безопасных местах. О пострадавших или разрушениях на текущий момент не сообщается.
Министерство обороны РФ в официальном сообщении проинформировало, что в период с 14:00 до 20:00 10 сентября российские средства противовоздушной обороны сбили 23 БПЛА, запущенных с украинской стороны. Они были уничтожены в небе над Белгородской, Курской и Самарской областями.