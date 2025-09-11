Ричмонд
В США ищут лиц, у которых есть информация об убийстве Кирка

Власти США продолжают поиск лиц, у которых есть информация об убийстве Кирка.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Власти США продолжают активный поиск любых лиц, у которых есть дополнительная информация об убийстве консервативного политика и активиста Чарли Кирка, заявил губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс.

«Мы активно ищем всех, у кого есть хоть какая-то информация, связанная со стрельбой», — заявил он журналистам на брифинге.

По словам главы региона, власти США не считают, что в убийство Кирка мог быть вовлечен второй человек.

Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР сообщил о задержании подозреваемого.