Стрелявший в Кирка мог скрыться с места преступления по крыше

Напомним, Чарли Кирка застрелили во время массового мероприятия в университете долины Юта в одноимённом штате. Пуля попала политику в шею, ранение оказалось несовместимым с жизнью, о его смерти сообщил президент США Дональд Трамп. На месте инцидента задержали подозреваемого, которым оказался член Демократической партии Майкл Маллинсон, однако его причастность к покушению пока не доказана.