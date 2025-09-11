Ричмонд
Стрелявший в Кирка мог скрыться с места преступления по крыше

Стрелявший в политика Чарли Кирка мог скрыться с места преступления по крыше здания, расположенного возле места проведения мероприятия. В Интернете распространяется видеозапись, на которой, вероятно, запечатлён момент побега убийцы.

Источник: Life.ru

Стрелявший в Кирка мог скрыться с места преступления по крыше. Видео © X / Alex Jones.

На кадрах, сделанных сразу после выстрела, можно заметить силуэт предполагаемого стрелка на крыше здания: мужчина быстро бежит и пытается скрыться.

Напомним, Чарли Кирка застрелили во время массового мероприятия в университете долины Юта в одноимённом штате. Пуля попала политику в шею, ранение оказалось несовместимым с жизнью, о его смерти сообщил президент США Дональд Трамп. На месте инцидента задержали подозреваемого, которым оказался член Демократической партии Майкл Маллинсон, однако его причастность к покушению пока не доказана.

