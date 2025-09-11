Ричмонд
Экс-полицейский попал под обстрел после конфликта с группой мужчин в Ингушетии

В Ингушетии произошел инцидент, в ходе которого экс-сотрудник полиции пострадал в результате нападения группы мужчин.

По словам очевидцев, конфликт начался с удара одного из нападавших, после чего к нему присоединились остальные.

В сети распространилось видео, на котором видно, как бывший полицейский пытается отстреливаться, однако один из нападавших открывает ответный огонь. Местные СМИ предполагают, что причиной инцидента могло стать уголовное преследование, инициированное экс-полицейским ранее в отношении одного из участников нападения.

Следственный комитет региона уточнил, что конфликт связан со службой бывшего сотрудника в органах, и проводится проверка по статье о применении насилия в отношении представителя власти, передает ОСН.

Ранее в селе Боратин Волынской области Украины местный житель во время проверки документов отобрал у сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК) травматический пистолет и открыл стрельбу по военкому и его сослуживцам.