Экс-полицейский попал под обстрел после конфликта с группой мужчин в Ингушетии

В сети распространилось видео, на котором видно, как бывший полицейский пытается отстреливаться, однако один из нападавших открывает ответный огонь. Местные СМИ предполагают, что причиной инцидента могло стать уголовное преследование, инициированное экс-полицейским ранее в отношении одного из участников нападения.