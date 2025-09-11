Во Владивостоке полиция возбудила дело после массовой драки на Нейбута

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту драки в Ленинском районе города. По данным пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, инцидент произошёл на улице Нейбута, возле одного из кафе.
Сообщение о конфликте поступило в дежурную часть районного отдела полиции от местного жителя. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали всех участников и доставили их в отдел для дальнейшего разбирательства.
Ведомство возбудило уголовное дело по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за хулиганство.
Часть 1 статьи 213 УК РФ наказывает за хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, сопровождающееся явным неуважением к обществу. Санкции по статье включают штраф, обязательные работы, арест или лишение свободы на срок до пяти лет.
По данным полиции, следственные действия по делу продолжаются. Сообщения о происшествии распространялись в социальных сетях, где публикация о драке привлекла внимание правоохранительных органов.
Расследование призвано установить все обстоятельства конфликта и степень вины каждого из участников. В МВД уточняют, что принимаются все необходимые меры для полного расследования инцидента и привлечения виновных к ответственности.