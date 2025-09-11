Убили и сожгли: в Приморье спустя 26 лет раскрыли жуткое преступление

Следственный комитет России по Приморью установил обстоятельства убийства, совершённого 26 лет назад в лесном массиве недалеко от пляжа «Змеинка» во Владивостоке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого Следкома.
По данным ведомства, тело 23-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в феврале 1999 года. По версии следствия, тогда 29-летний подозреваемый и его сообщник напали на потерпевшего и нанесли ему смертельные травмы. После чего попытались скрыть следы преступления, подожгли тело и скрылись с места происшествия.
Мотивом убийства стала личная неприязнь — мужчина подозревал жертву в угоне автомобиля. Долгое время раскрыть преступление не удавалось, однако в рамках работы по нераскрытым делам прошлых лет был найден свидетель. Его показания подтвердились с помощью полиграфа, а во время проверки на месте он подробно описал увиденное, что помогло следствию выйти на предполагаемых убийц.
55-летнему подозреваемому предъявлено обвинение по статье 105 части 2 пункт «ж» Уголовного кодекса РФ (убийство, совершённое группой лиц). Он арестован, а второй предполагаемый соучастник объявлен в международный розыск. Назначены судебные экспертизы, расследование продолжается.
Напомним, в Артёме трём мужчинам предъявлено обвинительное заключение по делу об убийстве 25-летней давности в Артёме. Организатор, исполнитель и сообщник предстанут перед судом, который решит их дальнейшую участь.