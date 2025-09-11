Убили и сожгли: в Приморье спустя 26 лет раскрыли жуткое преступление

Мотивом убийства стала личная неприязнь — мужчина подозревал жертву в угоне автомобиля. Долгое время раскрыть преступление не удавалось, однако в рамках работы по нераскрытым делам прошлых лет был найден свидетель. Его показания подтвердились с помощью полиграфа, а во время проверки на месте он подробно описал увиденное, что помогло следствию выйти на предполагаемых убийц.