Обманули 30 человек: в Уссурийске будут судить участниц мошеннической интернет-схемы

В Уссурийске перед судом предстанут две женщины, которых обвиняют в интернет-мошенничестве. По версии следствия, с сентября 2023 года по апрель 2024 года они входили в состав организованной группы, занимавшейся хищением денег у граждан при помощи поддельных объявлений в интернете, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.
Женщины размещали ложную информацию о сдаче квартир и продаже мебели, после чего убеждали доверчивых граждан перевести предварительную оплату или задаток на подконтрольные им банковские счета. Таким образом, пострадали 30 человек, а общий ущерб составил около 400 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершённое организованной группой и с причинением значительного ущерба. Дела ещё четырёх предполагаемых участников преступной группы были выделены в отдельное производство.
Материалы дела направлены в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.