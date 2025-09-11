В США предложили прекратить всю торговлю с Россией

«Я представил законопроект о восстановлении действия в отношении России поправки Джексона — Вэника, прекращающей всю торговлю», — написал Уилсон в своем аккаунте в X (бывший Twitter). Он отметил, что предпринял этот шаг после того, как в воздушное пространство Польши вторглось больше десятка дронов.