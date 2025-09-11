В Липецкой области объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА

Красный уровень воздушной тревоги означает наличие прямой угрозы для объектов инфраструктуры.
В Лебедянском муниципальном районе Липецкой области 10 сентября объявлен красный уровень опасности в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном telegram-канале.
«Объявлен красный уровень “Угроза атаки БПЛА” для Лебедянского МР», — написал Артамонов. До этого в регионе сообщалось о введении желтого уровня «воздушной опасности». Красный уровень воздушной тревоги означает наличие прямой угрозы для объектов инфраструктуры.
В Лискинском и Бутурлиновском районах Воронежской области 10 сентября был установлен режим повышенной готовности в связи с возможной атакой беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Александр Гусев. Впоследствии аналогичные меры были введены и на территории городского округа Воронеж. Сразу после получения информации об угрозе были активированы системы оповещения населения.
Согласно официальному заявлению Минобороны России, в промежутке с 14:00 до 20:00 10 сентября российские подразделения противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 23 дрона, запущенных с территории Украины. Беспилотники были сбиты в воздушном пространстве Белгородской, Курской и Самарской областей, отмечается в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале.