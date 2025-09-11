CNN: на мероприятии в Юте, где застрелили Кирка, не было металлоискателей

На мероприятии в штате Юта, где был застрелен американский активист Чарли Кирк, отсутствовали металлические детекторы и не проводилась проверка сумок, сообщает телеканал CNN со ссылкой на очевидцев.
Рэйдон Дечен, который присутствовал на событии в Университете долины Юты, отметил, что не были организованы никакие меры безопасности, включая осмотр посетителей.
Отсутствие металлодетекторов и контроля личных вещей вызвало у Дечена удивление и недоумение.
Ранее президент США Дональд Трамп официально подтвердил смерть политического активиста Чарли Кирка, ставшего жертвой покушения. Он назвал Кирка «великим и легендарным» человеком, подчеркнув его глубокое понимание и сопереживание молодежи Америки.