CNN: на мероприятии в Юте, где застрелили Кирка, не было металлоискателей

По словам очевидцев, личные вещи также не проверяли.

Источник: Аргументы и факты

На мероприятии в штате Юта, где был застрелен американский активист Чарли Кирк, отсутствовали металлические детекторы и не проводилась проверка сумок, сообщает телеканал CNN со ссылкой на очевидцев.

Рэйдон Дечен, который присутствовал на событии в Университете долины Юты, отметил, что не были организованы никакие меры безопасности, включая осмотр посетителей.

Отсутствие металлодетекторов и контроля личных вещей вызвало у Дечена удивление и недоумение.

Ранее президент США Дональд Трамп официально подтвердил смерть политического активиста Чарли Кирка, ставшего жертвой покушения. Он назвал Кирка «великим и легендарным» человеком, подчеркнув его глубокое понимание и сопереживание молодежи Америки.

